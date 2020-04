Buon compleanno Roma. Oggi, 21 aprile, la Città Eterna festeggia i 2.773 anni dalla sua fondazione. "Quest’anno sarà un compleanno un po’ particolare, diverso dal solito. Con queste bellissime immagini di Roma vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti gli italiani: insieme ce la faremo, supereremo anche questo momento difficile. Credo che i romani debbano sapere che è un Natale diverso, ma di incoraggiamento", ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Per le celebrazioni Roma Capitale ha messo a punto un programma molto ampio coinvolgendo tutte le istituzioni culturali della città. Le iniziative si potranno seguire sui social sulla pagina Facebook Natale di Roma e seguendo l'hashtag #natalediRoma2020.

Perché si festeggia proprio oggi, 21 aprile

La data della fondazione di Roma, il 21 aprile 753 a.C., è riportata dallo storico Varrone. Secondo la leggenda le origini di Roma derivano dalla fondazione di Alba Longa da parte di Enea, arrivato da Troia come racconta l'Eneide. Romolo è il fondatore e primo re della città di Roma, figlio di Marte, dio della guerra (sempre secondo la leggenda) e di Rea Silvia, figlia di Numitore, ultimo re di Alba Longa.

Natale di Roma, il programma dei festeggiamenti

10.00 Palazzo delle Esposizioni: Sarà possibile visitare la sezione della mostra Gabriele Basilico. Metropoli rivolta alla Città eterna, con la guida della curatrice Giovanna Calvenzi.

10.00 Musei Civici: Sarà pubblicato il primo appuntamento della nuova rubrica Il Museo dei Musei, incentrata sulla storia dei Musei Capitolini. Si parlerà della donazione sistina e dei primi passi del museo settecentesco.

11.00 Auditororium Parco della Musica: Sarà proposto uno stornello per voce e organetto improvvisato dal Maestro Ambrogio Sparagna, omaggio all’antica tradizione della musica popolare romanesca.

11.00 Musei Civici: Visita virtuale guidata dalla Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli della mostra Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma in Palazzo Braschi.

11.00 Musei Civici: Rovine: Canti di pietra con letture di Alessandro Haber e Marton Csokasdi testi scritti da Gabriele Tinti e ispirati ad alcune opere della Centrale Montemartini. Sul blog dei Musei Civici museiincomuneroma.wordpress.com

11.00 Accademia di Santa Cecilia: La giornata di festeggiamenti sarà aperta dal Maestro Ennio Morricone, Accademico di Santa Cecilia, che invierà il suo saluto seguito da un omaggio in musica degli Archi di Santa Cecilia, diretti da Luigi Piovano, con Paolo Pollastri solista.

11.00 Casa del Cinema: La Casa del Cinema dedicherà la rubrica La Cineteca del direttore di Giorgio Gosetti ai film su Romolo e Remo: da Romolo e Remo di Sergio Corbucci a Il primo Re di Matteo Rovere. Di quest’ultimo verrà presentato il making of, ricco di approfondimenti e curiosità legate alla realizzazione degli effetti speciali del film, oltra alle foto dal set e un video messaggio del regista Matteo Rovere.

12:00 Macro: Pubblicazione sul canale Spotify MACRO MUSEUM di una speciale playlist, della serie Mpi – The essential quarantine playlist, interamente dedicata alla città, per evocare attraverso l'ascolto la storia e le atmosfere di Roma.

12.00 Opera: Sarà proposto il capolavoro di Vincenzo Bellini, La sonnambula, e il video della serata inaugurale delle celebrazioni per 150 anni di Roma Capitale, presentato lo scorso 3 febbraio al Teatro Costanzi con la partecipazione di Andrea Bocelli, Ezio Bosso, Paolo Mieli, Gigi Proietti, Paola Turci e i talenti di Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Sui profili social del Teatro dell'Opera di Roma.

12.00 Roma Europa festival: La Fondazione Romaeuropa ha deciso di pubblicare, proprio in occasione del Natale di Roma, il programma della trentacinquesima edizione del Festival.

14:00 Musei Civici: Le lingue der monno. Parole, paroline, parolacce. Sonetti di Giuseppe Gioachino Belli. Maratona di lettura. Tra i contributi video, che si alterneranno ogni 15 minuti: Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Paola Minaccioni, Francesco Acquaroli, Emanuela e Stefano Fresi, Massimo Wertmüller, Filippo Ceccarelli, Angelo Maggi, Stefano Messina, Maurizio Mosetti, Ariele Vincenti, Guido Marolla.

15.00 Accademia di Santa Cecilia: Sarà pubblicato Roma come non l’hai mai sentita, il video girato da Fabio Lovino che ha come protagonista Antonio Pappano, Direttore Musicale dell’Accademia. Il Maestro Pappano, romano d’adozione, in una breve visita di Roma, ne esalta lo splendore, fino a giungere all’Auditorium Parco della Musica dove incontra la sua “famiglia”, l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia.

15.00 Musei Civici: Radio Canonica. Il Museo Pietro Canonica pubblicherà la seconda puntata, La scoperta dell’arte, dedicata alle prime conoscenze artistiche dello scultore piemontese.

16.00 Teatro di Roma: Luce sull’Archeologia. Sarà riproposto il video del primo incontro, che si è svolto al Teatro Argentina lo scorso 12 gennaio, per raccontare le origini di Roma, tra mito e storia. Con Claudio Strinati, Massimiliano Ghilardi, Carmine Ampolo, Orietta Rossini e Anna Mura Sommella.

16,30 Musei Civici: Conferenza in diretta sulla piattaforma gratuita Zoom dal titolo La memoria sulla pietra, a cura di Maria Paola Del Moro, nell’ambito del ciclo I martedì da Traiano.

17.00 Biblioteche di Roma:Presentazione del libro Roma in rima di Massimiliano Maiucchi (Palombi Editori).

18.30 Musei Civici: La Casine delle Meraviglie. Nel quinto appuntamento, il Museo della Casine delle Civette a Villa Torlonia parlerà del Salottino dei Satiri invitando i più piccoli a riprodurre un animale raffigurato al suo interno: la chiocciola.

19.00 Accademia di santa Cecilia: Sarà pubblicata la registrazione storica del concerto tenuto dall’Orchestra dell’Accademia il 18 luglio 1956 sotto la direzione dell’allora direttore principale Fernando Previtali. In programma il poema sinfonico Pini di Roma di Ottorino Respighi, composto nel 1924 che fa parte della “Trilogia Romana” con Fontane di Roma e Feste Romane in cui il compositore riporta le sensazioni provate visitando di Roma.

22.00 Fondazione Cinema per Roma: #Cinema da casa, il flash mob cinematografico promosso da Alice nella città, e Fondazione Cinema per Roma | CityFest proietteranno sulle facciate dei palazzi alcune note sequenze di film girate nella Capitale. Sabrina Ferilli commenterà in diretta, con Laura Delli Colli e Mario Sesti, scene tratte da opere come La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che l’ha vista protagonista, La dolce vita di Federico Fellini, Sacro GRA di Gianfranco Rosi, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti

23.00: Su Rai2 monologo-omaggio di Max Giusti alla Città Eterna. Il 21 aprile andrà in onda sul Rai2, durante la trasmissione Patriae (ore 23), lo spettacolo-omaggio alla Città Eterna e agli italiani, realizzato e prodotto dal Campidoglio. Dal 22 aprile lo spettacolo sarà disponibile in versione integrale su sito e social di Roma Capitale.