in foto: L’albero di Natale a piazza Venezia a Roma.

Natale a Roma migliaia di persone utilizzeranno il servizio di trasporto pubblico per spostarsi in città e raggiungere i propri cari. Atac ha comunicato gli orari di metro, bus, tram e treni in programma durante le Feste, il 24, 25 e 26 dicembre. Che veniate da un'altra regione o che abitiate nello stesso quartiere, Fanpage.it ha messo insieme per voi tutte le informazioni necessari per capire come muoversi in città senza restare a piedi durante le feste natalizie, variazioni e cancellazioni delle corse.

Orari mezzi Vigilia di Natale a Roma, 24 dicembre

Gli orari dei mezzi di trasporto a Roma martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale. Tutte le info su metro, bus, tram e treni per spostarsi nella Capitale.

Orari metro Vigilia di Natale a Roma

La Vigilia di Natale a Roma le ultime partenze della metropolitana da capolinea sono alle ore 21.

Orario bus e notturni Vigilia di Natale Roma

Stesso discorso vale per le ultime corse dai capolinea per la rete di superficie diurna di bus e tram gestita da Atac e Roma Tpl. Le linee della rete di superficie notturna svolgeranno servizio regolare, senza particolari variazioni.

Orari treni Vigilia di Natale a Roma

Per quanto riguarda le linee ferroviarie regionali, rispetteranno i seguenti orari: la Roma Lido effettuerà l'ultima corsa da Piramide alle ore 21.30 e l'ultima corsa da Colombo ore 20.45. La Termini-Centocelle vede l'ultima corsa da Termini alle ore 21.30 mentre l'ultima corsa da Centocelle alle ore 21.03. Il servizio urbano ha in programma l'ultima corsa da Flaminio alle ore 21.00 e da Montebello alle ore 21.30. Per quanto riguarda il servizio extraurbano si effettuano i treni: 701-703-707-709-711-301-303-305-302-304-306-702-710-704-706-708-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914 e i seguenti bus integrativi: 9680-9681-9682-9683-9684-9685-9686-9687-9690-9691. Sono invece cancellati treni 202-203-705-706-915-916.

Orari mezzi Natale a Roma, 25 dicembre

Gli orari dei mezzi di trasporto a Roma mercoledì 25 dicembre, Natale. Tutte le info su metro, bus, tram e treni per spostarsi nella Capitale.

Orari metro Natale a Roma

Natale a Roma vede la metropolitana attiva dalle ore 8.30 del mattino alle 13 e dalle 16.30 alle 21.

Orari bus e notturni Natale a Roma

Bus e tram gestiti da Atac e da Roma Tpl il giorno di Natale resteranno servizio dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00 mentre risulta regolare l'orario delle linee notturne.

Orari treni Natale a Roma

Il servizio della linea ferroviaria regionale Roma-Lido sarà suddiviso in due fasce: al mattino, con prima e ultima corsa da Piramide ore 8.00-13.30; prima e ultima corsa da Colombo ore 7.45-13.15 e di pomeriggio, con prima ultima corsa da Piramide alle ore 16.00 e alle 21.30; prima e ultima corsa da Colombo ore 15.45-21.15. La Termini-Centocelle sarà attiva con prima e ultima corsa da Termini alle ore 8.30-14.00; prima e ultima corsa da Centocelle alle ore 8.03-13.33. Diviso in due fasce anche il servizio urbano, la mattina, con prima e ultima corsa da Flaminio alle ore 8.15-12.35; prima e ultima corsa da Montebello alle ore 8.35-13.05 e la fascia pomeriggio con prima e ultima corsa da Flaminio alle ore 16.30-19.50; prima e ultima corsa da Montebello ore 17.00-20.20. Per il servizio extraurbano si effettuano esclusivamente i treni 1803-1802-1500-1501, mentre sono cancellati 1600-1601-1602-1603-1800-1801-1804-1805-1806-1807.

Orari mezzi Santo Stefano, 26 dicembre

Gli orari dei mezzi di trasporto a Roma giovedì 26 dicembre, Santo Stefano. Tutte le info su metro, bus, tram e treni per spostarsi nella Capitale.

Orari metro Santo Stefano a Roma

Santo Stefano a Roma la metropolitana presterà regolare servizio con consueto orario festivo, dalle ore 5.30 alle ore 23.30.

Orari bus e notturni Santo Stefano a Roma

Bus e tram gestiti da Atac e Roma Tpl a Santo Stefano svolgeranno normale servizio festivo e gli orari non subiranno particolari variazioni. Anche le linee notturne tra il 26 e il 27 dicembre presteranno normale servizio festivo.

Orari treni Santo Stefano a Roma

Per quanto riguarda i treni, a Santo Stefano la linea ferroviaria regionale Roma-Lido svolgerà normale servizio festivo. La Termini-Centocelle da Termini i treni transitano dalle ore 5.30 alle 22.50, mentre da Centocelle dalle ore 5.30 alle 22.23. Il servizio urbano è attivo da Flaminio dalle ore 6.15alle 22.00, mentre da Montebello, dalle ore 6.45 alle 22.30. Il servizio extraurbano è regolare, così come il servizio bus integrativi.