in foto: Spelacchio

Domenica 8 dicembre alle ore 19 in piazza Venezia saranno accese le luci di Spelacchio, l'albero di Natale di Roma. In programma anche l'accensione delle luminarie di via del Corso. Sarà presente, oltre alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, anche l'ad di Acea, Stefano Donnarumma, e la responsabile comunicazione Corporate italia di Netlix, Francesca Carotti. "Sa sa sa, prova prova! E' quasi tutto pronto in piazza Venezia e non sto più nella corteccia", il messaggio pubblicato sull'account Twitter ufficiale di Spelacchio, messaggio a cui la sindaca Raggi ha risposto così : "Spelacchio anche noi non vediamo l'ora. Ci vediamo l'8 dicembre a piazza Venezia per illuminare il magico Natale di Roma". Spelacchio, finanziato anche quest'anno da Netflix, è alto 22 metri e verrà illuminato con 80mila luci led e decorato con 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve.

L'inaugurazione di Spelacchio a piazza Venezia: bus deviati

Dalle 15 di domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata, e fino a cessata esigenza, sarà chiusa piazza Venezia, tra piazza Madonna di Loreto e via Cesare Battisti. Dalle 17 sarà chiusa tutta piazza Venezia e sarà consentito solo il transito su via Cesare Battisti/via del Plebiscito e verrà istituito il doppio senso di circolazione su via del Plebiscito. Possibili chiusure anche a via del Corso, via Cesare Battisti e via del Plebiscito. Per quanto riguarda i bus Atac saranno deviate o limitate le seguenti linee: H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 360, 492, 628, 715, 716, 781, 916F e C3.