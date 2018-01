in foto: La droga e la pistola sequestrati in un appartamento di Tor Bella Monaca, Roma

Dieci chili di droga nel portabagagli e una pistola da killer, con tanto di mirino e silenziatore, nel suo appartamento. Un ragazzo di 32 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione. I carabinieri hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo, in via Giorgio Fossati a Tor Bella Monaca, periferia di Roma, convinti che l'appartamento fosse un nascondiglio per la droga. E così ieri sera i militari hanno fatto scattare il blitz e all'interno della casa, in effetti, sono state ritrovate dieci buste contenenti un chilo di marijuana ciascuna.

Ritrovati 7mila euro in contanti e una pistola calibro 9.

In più sono stati trovati 7mila euro in contanti, ritenuti essere i proventi dell'attività di spaccio svolta dall'arrestato, e una pistola calibro 9 completa di caricatore con 15 cartucce, risultata non censita sul catalogo nazionale delle armi. La droga si trovava all'interno della macchina del 32enne, mentre la pistola è stata trovata all'interno dell'appartamento, nascosta in un mobile nel salone. L'arrestato è stato accompagnato nel carcere romano di Regina Coeli.