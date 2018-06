Nascondeva armi, proiettili e dosi di droga in un mobile della sua cucina, appositamente nascosto da un pannello. Per questo un uomo di 52 anni, un cittadino romano disoccupato e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. I militari del Nucleo operativo della compagnia di Frascati, con l’aiuto del nucleo cinofili, hanno individuato l'abitazione del 52enne, in via Agostino Mitelli, nell'ambito di un servizio finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e sostanze stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca, zona periferica di Roma spesso al centro delle cronache. Nel corso della perquisizione, scattata ieri sera, i carabinieri hanno scoperto nella cucina in muratura un vano nascosto da un pannello scorrevole in legno. All'interno hanno scoperto un involucro contenente 30 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, una pistola Beretta calibro 7,65 completa di caricatore con sette cartucce e una pistola Beretta 98 FS con matricola abrasa, completa di caricatore contenente 15 colpi. Oltre alle armi, entrambe detenute illegalmente e alla relative munizioni, i militari dell'Arma hanno trovato anche 54 cartucce calibro 9×19. Ma non è finita: a corredo del mini arsenale, in una credenza sempre della cucina i carabinieri hanno trovato altre cinque cartucce di diverso calibro e degli appunti manoscritti su cui era stata annotata la contabilità relativa all'attività di spaccio. Tutte le armi e la droga sono state sequestrate: per il 52enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.