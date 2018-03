in foto: Foto Facebook – Gigi De Palo

È nato il quinto figlio di Gigi De Palo, ex assessore capitolino alla famiglia, alla scuola e ai giovani nella giunta di Gianni Alemanno. "È nato. Finalmente e in anticipo è nato Giorgio Maria De Palo.

Ci ha fatto prendere un coccolone, di notte, staccando la placenta con il suo desiderio di vita. È nato con la sindrome di Down, ma un po’ ce lo aspettavamo. Troppi segnali dall’alto, troppi incontri, addirittura qualche preghiera spontanea e azzardata che ci aveva fatto spaventare di noi stessi. Io e Anna Chiara Gambini siamo felicissimi. Incomprensibilmente (per il mondo) felici! Pregate per noi, grazie di tutto e ringraziamo il Signore. Gigi e Anna Chiara". Così scrive il papà su Facebook.

Al Corriere della Sera dichiara: "Ora che siamo chiamati ad abbracciare una vita ancora più fragile, la consideriamo una sfida dolce e bellissima. Ma per carità, non siamo né vogliamo sentirci degli eroi e tantomeno i “primi della classe”. Ci sono tantissime famiglie che tutti i giorni affrontano in silenzio e con grande coraggio problemi con la disabilità molto più gravi dei nostri. Ma noi siamo felicissimi, che altro dire?".