in foto: Myrta Merlino, giornalista televisiva che ogni mattina conduce L’Aria che tira su La7

"Roma, Venerdì di lavoro. Un netturbino blocca la strada per mezz’ora. Motivo? Caffè al Bar. Stizzito, mi manda anche a quel paese! Dal centralino del Comune di Roma zero risposte. Virginia Raggi conosce questa triste realtà? È normale tutto questo?". La denuncia su Twitter è della giornalista televisiva Myrta Merlino. Sotto il tweet oltre cinquanta commenti, molti dei quali sono insulti. In tanti le rimproverano di aver tirato in ballo la sindaca Raggi. "E ti pareva che davi la colpa alla Raggi , sei ossessionata", scrive per esempio un utente.

Oggi Merlino ha raccontato l'episodio in diretta durante l'Aria che tira, la trasmissione che conduce ogni mattina su La 7. "Non ho mai dato la colpa alla Raggi, ho solo chiesto "ma la Raggi queste cose le sa?". Anche perché a Roma succede questo…". E sullo schermo ha mostrato alcune fotografie con i cassonetti della Capitale, che in questi giorni, in molti casi e in molte zone, sono stracolmi di rifiuti. "Dopo questo tweet mi hanno fatto nera", ha detto ancora la conduttrice mostrando alcuni dei commenti degli utenti sotto la sua fotodenuncia.