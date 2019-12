Il musical di Frozen – Il Regno di Ghiaccio arriva a Roma. L'amatissimo film Disney tra i più premiati di sempre sarà messo in scena dal 16 al 19 gennaio 2020 al Palazzo dello Sport in Piazzale Pier Luigi Nervi all'Eur. Anna ed Elsa sono pronte ad esibirsi da protagoniste sulla pista di pattinaggio con spettacolari acrobazie sulle celebri musiche originali che coinvolgeranno bambini e adulti, trasportandoli in una realtà incantata. A fare da cornice allo show è il freddo, la neve, ricorrenti nel primo lungometraggio Disney animato al computer, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee.

Orari e biglietti per il Musical di Frozen

Il musical di Frozen sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio al Palazzetto dello Sport di Roma è in programma dal 16 al 19 gennaio 2020 con i seguenti orari: giovedì 16 gennaio alle ore 19.30, venerdì 17 alle ore 20, mentre per le giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio sono previsti ben tre spettacoli alle 11.30, alle 15.30 e alle 19.30. I biglietti per il musical di Frozen sono già in vendita, dal costo a partire da 28 euro, acquistabili sul sito ufficiale dell'evento. Per raggiungere comodamente il Palazzetto dello Sport è possibile prendere la metro e scendere alla fermata della linea B Eur – Palasport.

Frozen, il Regno di Ghiaccio

La storia, liberamente ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen "La regina delle nevi", racconta le avventure delle due sorelle. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un lungo viaggio per riportare a casa Elsa, la sorella dai poteri magici, in grado di trasformare ciò che tocca in ghiaccio, che è scappata lontano e si è rinchiusa in un castello di cristallo eretto con le sue stesse mani. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll, aiuteranno Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure e ad aiutare Elsa a far tornare l’estate ad Arendelle.