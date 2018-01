Domenica 7 gennaio 2018, nel week end dell'Epifania, arriva la prima domenica gratis ai musei del nuovo anno. Per tutti i residenti di Roma e della Città Metropolitana l'ingresso in tutti i musei comunali sarà libero (come ormai accade ogni prima domenica del mese), sia per quanto riguarda le collezioni permanenti che le mostre temporanee. Fa eccezione solo la retrospettiva sul pittore giapponese Hokusai, allestita al Museo dell'Ara Pacis che sarà invece sempre a pagamento.

Ecco l‘elenco dei musei comunali di Roma visibili gratuitamente: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma a Palazzo Braschi, il MACRO, il MACRO Testaccio, Musei di Villa Torlonia, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, Museo Civico di Zoologia) o scegliere tra i piccoli musei a ingresso gratuito (Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo delle Mura, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ pazzi – Deposito Pleistocenico, Villa di Massenzio.

I musei e i monumenti a ingresso gratuito domenica 7 gennaio.

L'iniziativa si incrocia come ormai di consueto con la domenica al museo gratuita, promossa dal Mibact e che riguarda a Roma e provincia i seguenti monumenti, musei, scavi archeologici. L'iniziativa si annuncia ancora una volta un successo – vista la coincidenza con le feste natalizie – e per questo l'ingresso al Colosseo sarà all'occorrenza contingentato.

Museo Giacomo Manzù

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae

Museo nazionale archeologico Cerite

Necropoli della Banditaccia

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

Terme Taurine o di Traiano

Villa dei Volusii

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica del Porto di Traiano

Parco archeologico di Ostia antica – Necropoli di Porto – Isola sacra

Abbazia greca di San Nilo

Villa di Orazio

Museo delle navi romane di Nemi

Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

Anfiteatro Flavio – Colosseo

Arco di Costantino

Arco di Malborghetto

Area archeologica di Veio – Santuario etrusco dell'Apollo

Aula ottagonale delle Terme di Diocleziano (ex Planetario)

Basilica di San Cesareo de Appia

Castello di Giulio II

Chiesa di Santa Marta

Fonte di Anna Perenna

Foro romano e Palatino

Galleria Spada

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Galleria Corsini

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Palazzo Barberini

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

Museo Aristaios

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps

Museo dell'Istituto centrale per la grafica

Museo della via Ostiense – Porta San Paolo

Museo delle Civiltà – Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

Museo delle Civiltà – Museo nazionale dell’Alto Medioevo

Museo delle Civiltà – Museo nazionale d’arte orientale ‘Giuseppe Tucci'

Museo delle Civiltà – Museo nazionale preistorico ed etnografico "Luigi Pigorini"

Museo e Galleria Borghese

Museo nazionale degli strumenti musicali

Museo nazionale del Palazzo di Venezia

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Museo nazionale romano – Crypta Balbi

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Palazzo Poli

Pantheon

Parco archeologica di Ostia antica – Necropoli della via Laurentina

Parco archeologico dell'Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella

Parco archeologico dell'Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

Parco archeologico dell'Appia antica – Complesso di Santa Maria Nova

Parco archeologico dell'Appia antica – Tombe della via Latina

Parco archeologico dell'Appia antica – Villa dei Quintili

Parco archeologico dell'Appia antica – Villa di Capo di Bove

Parco archeologico di Ostia antica – Scavi di Ostia antica e Museo

Terme di Caracalla

Villa di Livia

Museo della civiltà contadina Valle dell’Aniene

Antiquarium di Pyrgi e Area archeologica

Monastero di San Benedetto Sacro Speco

Monastero di Santa Scolastica

Villa Adriana e Villa d'Este – Area archeologica di Villa Adriana

Villa Adriana e Villa d'Este – Villa d'Este