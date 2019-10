Tornano le domeniche gratis ai musei. Oggi, domenica 6 ottobre, accesso gratuito in tutta Italia a musei, residenze storiche, mostre, siti archeologici. L'elenco completo dei luoghi da visitare gratuitamente è sul sito del Mibac. Un'iniziativa che continua a incontrare il favore dei cittadini, macinando numeri da record a ogni edizione e che ha modificato (in meglio) le abitudini culturali di molti italiani. In una giornata come quella di oggi, una soleggiata domenica di inizio autunno, il clima poi è anche ideale per una passeggiata e una visita nei dintorni di Roma o nel cuore della città.

Domenica gratis al museo: ecco dove a Roma

A Roma ecco i siti archeologici e i musei visitabili gratuitamente a Rome e provincia: Terme di Caracalla, Villa Adriana e Villa d'Este, Parco Archeologico di Ostia Antica, Parco Archeologico dell'Appia Antica, Piramide di Caio Cestio, Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino, Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio, Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano, Museo nazionale romano – Palazzo Massimo, Museo nazionale romano – Palazzo Altemps, Museo nazionale romano – Crypta Balbi, Museo nazionale archeologico Cerite, Necropoli della Banditaccia, Terme Taurine o di Traianovia delle Terme Taurine, Abbazia greca di San Nilo, RomaMuseo delle navi romane, Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia, Area archeologica di Veio – Santuario etrusco dell'Apollo, Carcere Mamertino, Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Galleria Spada, Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Galleria Corsini, Gallerie nazionali di arte antica di Roma, RomaMuseo delle Civiltà – Museo nazionale d'arte orientale, Museo delle Civiltà – Museo nazionale dell'Alto Medioevo, Museo delle Civiltà – Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Museo delle Civiltà – Museo nazionale preistorico ed etnografico "Luigi Pigorini", Museo e Galleria Borghesepiazzale Scipione Borghese, Museo nazionale degli strumenti musicali, Museo nazionale del Palazzo di Venezia, Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, Museo nazionale romano – Aula ottagona delle Terme di Diocleziano.

Musei civici gratis domenica 6 ottobre: l'iniziativa di Roma Capitale

Ingresso gratuito anche nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, consente di visitare, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, le numerose esposizioni a ingresso gratuito. L'elenco completo dei luoghi visitabili e delle mostre è consultabile sul sito di Roma Capitale.