Musei Civici gratis a Roma domenica 3 febbraio: ecco cosa visitare e le mostre in corso

Domenica 3 febbraio ingresso gratuito per i residenti a Roma e nei comuni della Città Metropolitana nella rete dei Musei in Comune. Ecco le info su quali musei e siti si possono visitare gratuitamente e su tutte le numerose mostre in corso in questo momento. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale.