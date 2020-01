in foto: Musei Capitolini

Dal 2020 potranno richiedere la Mic card (la card che al costo di 5 euro all'anno dà diritto all'ingresso illimitato in tutti i musei del Comune) anche i cittadini residenti nella Città Metropolitana, l'ex provincia di Roma, e non più solo coloro che risiedono nel territorio della Capitale. I possessori della carta potranno entrare in tutti i siti del sistema Musei in Comune, ma hanno diritto anche alla riduzione per le grandi mostre che si svolgeranno nel corso dell’anno al Museo dell’Ara Pacis, al Museo di Roma a Palazzo Braschi e nel nuovo spazio espositivo dei Musei Capitolini, Villa Caffarelli. Da quest'anno previste riduzioni anche per gli spettacoli immersivi di “Circo Massimo Experience” e dei “Viaggi nell’Antica Roma” al Foro di Cesare e al Foro di Augusto. "Iniziamo questo 2020 con questa bella novità, promuovendo la cultura nella nostra città. Per questo che invito tutti i cittadini a venire a visitare e a scoprire le meraviglie custodite nei nostri musei civici", ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

La carta dà diritto all'accesso accesso gratuito e illimitato ai 19 musei civici e a 25 siti archeologici della città. Si può richiedere la tessera online, nei musei civici e negli infopoint turistici. Qui tutti i musei e tutte le informazioni.

A causa della carta e della sua estensione anche ai cittadini della provincia, i musei romani, riporta il Messaggero, aumenteranno di prezzo. Ad esempio il costo del biglietto passerà da 9.50 a 10.50 nei Musei capitolini, Mercati e il Foro di Traiano, da 8,50 a 9,50 euro al Museo dell'Ara Pacis.