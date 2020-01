Ingresso gratuito nei Musei Civici di Roma il 2 febbraio, in occasione della prima domenica del mese. L'importante novità del 2020 è che a partire da quest’anno l’ormai consueto appuntamento mensile con l’offerta culturale gratuita, riservato prima solo ai cittadini residenti a Roma e nella Città Metropolitana, sarà esteso a tutti i visitatori, che potranno ammirare le collezioni dei Musei Civici, i complessi archeologici e partecipare alle attività in programma nei Musei senza pagare il biglietto. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La domenica gratuita consente a tutti di scoprire, oltre alle collezioni permanenti, le numerose, varie e interessanti esposizioni nei Musei, tutte a ingresso libero, ad eccezione delle mostra Canova. "Eterna bellezza" allestita a Palazzo Braschi.

Elenco musei e siti gratis a Roma domenica 2 febbraio

Il 2 febbraio, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso è gratuito nei seguenti musei e siti archeologici: Musei Capitolini Centrale Montemartini Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Galleria d’Arte Moderna Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi / Casino Nobile / Casina delle Civette), Museo Civico di Zoologia, Planetario e Museo Astronomico, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo delle Mura, Museo di Casal de’ Pazzi, Villa di Massenzio, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo Napoleonico Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Casa Museo Alberto Moravia, Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese.

Mic card: a cosa serve

La Mic card, al costo di 5 euro, dà diritto per 12 mesi all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema Musei in Comune. I possessori hanno inoltre diritto alla riduzione per le mostre che si svolgono nel corso dell’anno al Museo dell’Ara Pacis e al Museo di Roma a Palazzo Braschi. I possessori della card potranno accedere liberamente ai siti archeologici e storico-artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre incluse le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo. Per informazioni www.museiincomuneroma.