in foto: (La Presse)

Musei e siti archeologici gratis a Roma e provincia domenica 1 dicembre. Ad aderire all'iniziativa degli ingressi liberi del Mibact saranno tantissimi Comuni di tutta Italia. Particolarità dell'edizione di dicembre sarà la nuova campagna digitale legata al gioco. Gli utenti social dovranno potranno accedervi direttamente dal proprio profilo Facebook. L'obiettivo è riconoscere i personaggi di alcune opere dei musei italiani, identificando le silhouette nell'immagine e scrivendone il titolo in un commento. Un'iniziativa, in linea all'attenzione al digitale e alla riforma del Sistema Museale Nazionale del ministro Dario Franceschini.

Musei gratis a Roma: elenco dei musei ed orari

Parco archeologico di Ostia antica – Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

Viale dei Romagnoli, 717. Orario: Martedì-Domenica. Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: dalle ore 8.30; Prenotazione: Nessuna

Villa di Orazio

Via Licentina, s.n.c. – Orario: dal 1° giugno 2018 la Villa è chiusa e potrà essere visitata solo su prenotazione telefonando, dalle ore 9.00 alle 13.00, ai numeri (+39) 06 67233013 e 338 9566506; Orario biglietteria: 9.00-16.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 0774 330329)

Parco archeologico dell'Appia antica – Villa dei Quintili e S. Maria Nova

Via Appia Nuova, 1092; Orario: Martedì-Domenica. Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Sito web: http://www.coopculture.it)

Terme di Caracalla

Via delle Terme di Caracalla, 52; Orario: Domenica-Lunedì mattina. Chiusura settimanale: Lunedì pomeriggio; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967702; Sito web: www.coopculture.it)

Parco archeologico dell'Appia antica – Tombe della via Latina

Via dell’Arco di Travertino, 151; Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Dalle 9.00 a un'ora prima del tramonto; Prenotazione: Nessuna

Pantheon

Piazza della Rotonda; Orario 9.00-18.00. Orario biglietteria: 9.00-17.45. Nessuna prenotazione.

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino

Piazza di Santa Maria Nova, 53; Orario: consultare il sito web: www.coopculture.it; Prenotazione facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: www.coopculture.it).

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

largo di Villa Peretti, 2; Orario: 9.00-19.45, orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione facoltativa (Telefono: +39 06 39967701; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Piazza di Sant’Apollinare, 46; Orario: 9.00-19.45, orario biglietteria: 9.00-18.45. Prenotazione facoltativa (Telefono: +39 06 39967701; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Via Enrico de Nicola, 79; Orario: 9.00-19.30, orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione facoltativa (Telefono: +39 06 39967701; Sito web: htt://www.coopculture.it)

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Piazzale di Villa Giulia, 9; Orario: 9.00-20.00, con ultimo ingresso alle 19.00, chiusura delle sale alle 19.30.

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Lungotevere Castello, 50; Orario: 9.00-19.30, orario biglietteria: 9.00-18.30. Nessuna prenotazione.

Museo nazionale del Palazzo di Venezia

Piazza Venezia, 3; Orario: 8.30-19.30, orario biglietteria: 8.30-19.00. Nessuna prenotazione.

Museo Hendrik Christian Andersen

Via Pasquale Stanislao Mancini, 20; Orario: 9.30-19.30, orario biglietteria: 9.30-19.00. Nessuna prenotazione.

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Via Boncompagni, 18; Orario: 9.30-19.00, orario biglietteria: 9.30-18.00. Nessuna prenotazione.

Parco archeologico dell'Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella

Via Appia Antica, 161. (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Galleria Spada

Piazza Capo di Ferro, 13. Orario: 8.30 – 19.30, nessuna prenotazione.

Museo e Galleria Borghese

Piazzale Scipione Borghese. Orario: 9.00 – 19.00. Prenotazione obbligatoria (Telefono: +39 06 32810)

Basilica di San Cesareo de Appia

Via di Porta S. Sebastiano,.Orario: 10.30-12.00. Nessuna prenotazione.

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio

piazza del Colosseo, 1 – Roma

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1); Prenotazione: Facoltativa (Telefono: singoli: +39 06 399 67 700 gruppi: +39 06 399 67 450 scuole: +39 06 399 67 200; Email: info@coopculture.it; Sito web: http://www.coopculture.it/colosseo-e-shop.cfm)

Area archeologica di Veio – Santuario etrusco dell'Apollo

Via Riserva Campetti, orario biglietteria: 8.30 – 13.30. Nessuna prenotazione.

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Viale delle Belle Arti, 131. Orario: 8.30-19.30. nessuna prenotazione.

Museo delle Civiltà – Museo nazionale preistorico ed etnografico "Luigi Pigorini"

Piazza Guglielmo Marconi, 14. Orario: 8.00-19.00. Nessuna prenotazione.

Museo delle Civiltà – Museo nazionale dell’Alto Medioevo

Viale Lincoln, 3. Orario: 8.00-19.00. Nessuna prenotazione.

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

Piazza Venezia, Orario: 9.30-19.30. Nessuna prenotazione.

Museo delle Civiltà – Museo nazionale d’arte orientale ‘Giuseppe Tucci'

Piazza Guglielmo Marconi, 14. Orario: 8,00-19,00. Nessuna prenotazione.

Museo delle Civiltà – Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

Piazza Guglielmo Marconi, 8. Orario: 8-19, nessuna prenotazione.

Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata (Ente ecclesiastico o religioso)

Corso del Popolo, 128. Orario: Abbazia: domenica pomeriggio visitabile su richiesta prenotando al +39 06 9459309. Museo: 10.00-17.30. Nessuna prenotazione.

Fonte di Anna Perenna

Via Guidubaldo Del Monte Orario: 11 per singoli, 10-12 per gruppi. Prenotazione obbligatoria (Telefono: +39 06 39967702; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo Aristaios

Largo Luciano Berio. Orario 10-18, nessuna prenotazione.

Museo della via Ostiense – Porta San Paolo

Via Raffaele Persichetti, 3. Orario: 9.00-13.30, prenotazione obbligatoria (+39 06 5743193)

Museo nazionale degli strumenti musicali

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a. Orario: 9.00-19.00, nessuna prenotazione.

Villa di Livia

Via Villa di Livia, 125. Orario: http://www.coopculture.it prenotazione facoltativa.

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Palazzo Barberini

Via Quattro Fontane, 13. Orario: 8.30-19.00, prenotazione facoltativa.

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Galleria Corsini

Via della Lungara, 10. Orario consultabile sul sito, prenotazione facoltativa (+39 06 32810; Sito web: http://www.tosc.it/)

Castello di Giulio II

Piazza della Rocca, 13. Orario: 10-17, prenotazione obbligatoria.

Museo nazionale romano – Crypta Balbi

via Botteghe Oscure, 31. Orario: 9.00-19.45, prenotazione facoltativa (+ 39 06 39967701; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo Mario Praz

Via Zanardelli, 1. Orario consultabile sul sito web, nessuna prenotazione.

Parco archeologico dell'Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

Via Lucrezia Romana, 62. Orario: 9.00-15.00, nessuna prenotazione.

Musei e siti archeologici gratis in provincia di Roma

Villa Adriana e Villa d'Este – Villa d'Este

Piazza Trento, 5 – Tivoli; Nessuna prenotazione.

Necropoli della Banditaccia

Via della Necropoli, 43/45 – Cerveteri, Orario: dalle 8.30 al tramonto. Orario biglietteria: 8.30 – un'ora prima del tramonto; Prenotazione facoltativa (+39 06 9940651; Email: necropolicerveteri@munus.com)

Antiquarium di Pyrgi e Area archeologica

Località Castello di Santa Severa – Santa Marinella, Nessuna prenotazione.

Parco archeologico di Ostia antica – Necropoli di Porto – Isola Sacra

Via Monte Spinoncia, Fiumicino. Orario: 10-16, prenotazione obbligatoria(+39 06 6583888)

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

Largo Cavour, 1; Civitavecchia. Orario: 8.30-19.30, nessuna prenotazione

Museo Giacomo Manzù

Via Laurentina, chilometro 32,800 Ardea. Orario: 9.00-19.30, orario biglietteria: 9.00 – 19.00. Nessuna prenotazione.

Museo delle navi romane di Nemi

Via Diana, 13-15, Nemi. Orario: 9.00-19.00, orario biglietteria: 9.00-18.30. Nessuna prenotazione.

Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

Piazza della Cortina, 1 – Palestrina. Orario: 9.00-20.00, orario biglietteria: 9.00-19.00. Nessuna prenotazione.

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae

Via Tiberina, Km. 18.500 – Capena. Orario: 8.30-19.30; Area archeologica: 8.30-un'ora prima del tramonto, orario biglietteria: 8.30-19.30. Nessuna prenotazione.

Monastero di Santa Scolastica

Via dei Monasteri, 22 – Subiaco. Orario: 9.00-12.30 e 16.00-18.30. Nessuna prenotazione.

Monastero di San Benedetto Sacro Speco

Piazzale San Benedetto – Subiaco. Orario: 9.30-12.15 e 15.30-18.15. Nessuna prenotazione.

Museo della civiltà contadina Valle dell’Aniene

Piazza San Giovanni, 1 – Roviano. Orario consultabile sul sito, nessuna prenotazione.

Museo nazionale archeologico Cerite

Piazza Santa Maria. Orario: 8.30-19.30. Nessuna prenotazione.