Musei gratis a Roma domenica 1 dicembre. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Come ogni mese porte aperte per i residenti a Roma e nella Città metropolitana, un weekend all'insegna della cultura approfittando degli ingressi liberi per visitare uno o più musei anche in un solo giorno. Un'occasione per godersi i tesori custoditi nella Città Eterna, approfittando del maltempo insieme alla propria famiglia o in compagnia di amici. L’iniziativa consente di scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei Musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni nella Capitale ma anche fuori città. Un'eccezione per la mostra di "Canova, Eterna bellezza", a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

Musei gratis Roma domenica 1 dicembre: gli orari

Musei Capitolini: Piazza del Campidoglio 1, 9.30-19.30

Centrale Montemartini: via Ostiense 106, 9.00-19.00

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali: Via IV Novembre 94, 9.30-19.30

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco: Corso Vittorio Emanuele 166/A, 10.00 – 16.00

Museo della Civiltà Romana: Piazza Giovanni Agnelli 10, chiuso

Museo delle Mura: Via di Porta San Sebastiano 18, 9.00-14.00

Museo di Casal de’ Pazzi: Via Egidio Galbani 6, 10.00 alle 14.00

Villa di Massenzio: Via Appia Antica 153, 10.00-16.00

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina: Largo di Porta San Pancrazio, 10.00 – 18.00

Museo Napoleonico: Piazza di Ponte Umberto I, 10.00 – 18.00

Galleria d’Arte Moderna: Via Francesco Crispi 24, 10.00-18.30

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese: Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena) 2, 10.00 – 16.00

Museo di Roma in Trastevere: piazza S. Egidio 1/b, 10.00-20.00

Musei di Villa Torlonia: Via Nomentana 70, 9.00-19.00

Casa Museo Alberto Moravia: Lungotevere della Vittoria 1, su prenotazione

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese: Viale Fiorello La Guardia 6, 10.00 – 19.00

Planetario e Museo Astronomico: Via Ulisse Aldrovandi 18, chiuso

Museo Civico di Zoologia: Via Ulisse Aldrovandi 18, 9:00 – 19:00

Palazzo Barberini e Galleria Corsini: 8.30 – 19.00