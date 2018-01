"Finché esisterà il Colosseo, esisterà anche Roma; quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma; quando cadrà Roma, cadrà anche il mondo", profetizzava nell'ottavo secolo il monaco cristiano e storico inglese Beda il Venerabile. Quel che è certo è che il Colosseo, o meglio l'Anfiteatro Flavio, ancora oggi è il monumento più visitato d'Italia.

Nel 2017, stando alle rilevazione dell'Ufficio statistica del Mibact, sono stati oltre sette milioni i visitatori nel 2017, più del doppio rispetto a Pompei, seconda in graduatoria con 3,4 milioni di visitatori, e più di tre volte quelli degli Uffizi di Firenze, terzi con 2,2 milioni. Il Lazio, in generale, si conferma la regione italiana più visitata, con 23.047.225 milioni di visitatori nel 2017: quasi la metà dei cinquanta milioni complessivi d'Italia nello scorso anno. Bene, tra i siti archeologici, anche Villa Adriana, che entra per la prima volta nella particolare classifica del Mibact. Ottimo anche il dato relativo a Castel Sant'Angelo, che ha fatto registrare poco più di un milione di visitatori. In crescita anche la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (+54% di visite rispetto al 2016) e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma (+17%).