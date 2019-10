in foto: Notte tra Arte e Musica ai Musei Capitolini (Immagine di repertorio La Presse)

I Musei Capitolini risuonano di musica con il concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L'evento è in programma per sabato 2 novembre, in occasione del Ponte di Ognissanti. Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dell'Arte e della Musica, un connubio tra due espressioni creative in grado di trasportare il visitatore in una realtà sublime. L'apertura straordinaria serale si inserisce nel progetto "Il Museo che suona". Sabato sarà possibile visitare le collezioni permanenti esposte all'interno del museo e le mostre temporanee "L'arte ritrovata" e "Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte".

Concerto dell'Accademia di Santa Cecilia ai Musei Capitolini

Il programma musicale della serata è ricco e spazia dal jazz, alle colonne sonore dei film, passando per la musica classica di compositori immortali come Mozart e Bach. Ad aprire la serata, alle 20.15 nell’Esedra del Marco Aurelio, il Quartetto d’archi Botticelli, con musiche tratte dalle colonne sonore di celebri film come ‘The Mission', ‘Il Padrino', ‘Colazione da Tiffany', dai musical di Bernstein, dai brani di Duke Ellington e Carlos Gardel. Alla musica classica si renderà omaggio con la performance di violini, viola e violoncello, a cominciare dal Duo Cavaliere-Scarpelli che si esibirà alle ore 21 in Sala Pietro da Cortona, con brani dei grandi Cervetto, Hoffmeister e Mozart. All’interno del Palazzo Nuovo, alle 22.30 il suono della viola e del violoncello si fondono nel repertorio proposto dal Duo Alessandrini-Rundo, completamente dedicato al talento universale di Bach.

Ingresso ai Musei Capitolini sabato 2 novembre

L'ingresso ai Musei Capitolini per la serata di sabato 2 novembre è del costo simbolico di 1 euro per i possessori della Mic card. Il museo è aperto per l'occasione dalle 20 alle 24, con l'ultimo ingresso alle ore 23. La visita guidata alla mostra "Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte" ha accesso libero fino ad esaurimento posti disponibili con prenotazione presso la biglietteria la sera stessa dell'evento a partire dalle ore 20.

Musei gratis a Roma domenica 3 novembre

Musei gratis a Roma domenica 3 novembre. Continua l'iniziativa entrata in vigore a luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che prevede l'ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Dal Parco Archeologico di Ostia Antica alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, nel mese di novembre l'appuntamento all'insegna dell'arte capita durante il Ponte di Ognissanti.