in foto: Caterina Allemand

Un lutto ha colpito l'AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. A Latina è morta per coronavirus Caterina Allemand, presidente della sezione locale dell'onlus, attiva da anni nel volontariato e nelle tante iniziative dell'associazione, punto di riferimento per famiglie e pazienti. Una presenza molto nota e costante anche nell'ospedale Santa Maria Goretti, dove partecipava e organizzava la presenza dei volontari, e si è spenta dopo un veloce e tragico decorso della malattia. La donna è la ventiseiesima vittima Covid positiva dall'inizio dell'epidemia a Latina e nel resto della provincia.

Dolore e costernazione tra amici, famigliari e i membri dell'associazione che con passione aveva coordinato e animato per così tanti anni, tanto da diventare insostituibile "Caterina ci ha lasciato – si legge in una nota di cordoglio degli amici dell'associazione che hanno reso pubblica la scomparsa della donna – Il virus ha vinto anche la sua forza e la sua tenacia. Non la vedremo più su e giù per i corridoi dell’Ospedale, pronta ad aiutare chiunque e a risolvere qualsiasi problema per facilitare le cure ai malati di Ematologia. Non la vedremo più, piena di entusiasmo, nelle piazze di Latina vendere le Stelle e le Uova di Pasqua dell’Ail per raccogliere fondi destinati a facilitare e migliorare l’assistenza e la ricerca nel reparto Ematologico del Santa Maria Goretti. Mancherà a noi volontari il suo motivarci e sostenerci in ogni situazione".