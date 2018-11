in foto: Domenico Simeone

Tragedia nel piccolo Comune di Spigno Saturnia, in provincia di Latina. Domenico Simeone, 46 anni operaio, è morto folgorato da un cavo elettrico. L'uomo era intervenuto per riparare un guasto all'impianto di casa e far tornare la luce, che, secondo quanto appreso, era andata via. Il dramma è accaduto ieri pomeriggio, giovedì 8 novembre, quando, improvvisamente, il corpo della vittima è stato invaso da una potente scossa, talmente forte da non lasciargli scampo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Domenico lascia una moglie e due figli. I carabinieri di Minturno e di Formia stanno collaborando con la procura di Cassino che ha aperto un'inchiesta sul decesso dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire precisamente quanto accaduto e verificare il motivo per il quale Domenico abbia messo le mani su quei cavi che lo hanno portato alla morte e se si sarebbe potuta evitare. Sulla salma è stata disposta l'autopsia.