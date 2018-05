Un bimbo di due anni è morto un anno fa a Roma dopo un'operazione alle tonsille. Il piccolo, dimesso dall‘ospedale Bambino Gesù di Palidoro qualche giorno dopo l'intervento, si è sentito male dopo una settimana e ha cominciato a vomitare sangue. Inutili i soccorsi. Per il decesso sono indagati, per omicidio colposo, i tre medici che si trovavano in sala operatoria e il dottore che ha fatto il controllo post-intervento in ambulatorio il giorno prima della morte del bambino.

Il gip Massimo di Lauro ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa procura e ha quindi disposto nuove indagini sul decesso. L'autopsia effettuata sul corpicino aveva attribuito la morte alla rottura accidentale dei punti, ma questa ricostruzione è stata contestata dagli avvocati della famiglia. Gli inquirenti dovranno approfondire, di nuovo, l'operato dei tre medici, ma soprattutto verificare se la firma sul consenso informato in merito all'intervento sul bimbo sia quella della mamma e non falsificata, come sostiene la signora.

I fatti: il piccolo, riportano Corriere della Sera e Repubblica, è stato sottoposto il primo giugno dello scorso anno a una "adenotonsillectomia" nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Bambino Gesù di Palidoro. L'operazione, sostenevano i medici, era andata a buon fine e sette giorni dopo un medico, durante la visita di controllo, aveva accertato la cicatrizzazione della ferita. Il giorno dopo il bimbo si è sentito male ed è morto. L'intervento era stato effettuato perché il giovanissimo paziente soffriva di apnee notturne . “Il decesso di questo bambino come di ogni nostro paziente rappresenta per noi una sconfitta e un motivo di grande dolore. Dai nostri approfondimenti, tutto risulta eseguito correttamente e senza criticità, sia nel corso dell'intervento che della successiva visita. Siamo fiduciosi che tale convinzione risulterà evidente anche alla luce delle ulteriori analisi”, fanno sapere dall'Ospedale Bambino Gesù.