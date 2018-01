A Roma mancano all'appello 1.300 multe. Non sono mai state pagate e per il Comune significa un danno da oltre centomila euro. Per la procura di Roma sono responsabili alcuni funzionari della polizia locale della Capitale, in particolare dell'ufficio contravvenzioni di via Ostiense. I vigili avrebbero infatti cancellato le contravvenzioni per alcuni commercianti, in particolare un commerciante di liquori a Trastevere. Per il vigile responsabile e per il destinatario del favore, gli inquirenti hanno chiesto il rinvio a giudizio.

Tre vigili rischiano il rinvio a giudizio, le accuse: falso, truffa e soppressione di atti pubblici.

I reati contestati dai pm della procura di Roma sono truffa, falso e soppressione di atti pubblici. I fatti, stando a quanto emerge dalle carte, risalgono a un periodo compreso tra il 2007 e il 2011. Il Comune di Roma ha chiesto di costituirsi parte civile e tra due settimane si svolgerà l'udienza preliminare davanti al gup Maria Paola Tomaselli. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda in totale sei persone, tre vigili e tre commercianti. Un vigile avrebbe anche fatto invalidare delle multe allegando una falsa documentazione che attestava la presenza di un invalido a bordo dell'automobile al momento della contestazione.