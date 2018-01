Vigili urbani aggrediti mentre stavano multando alcune automobili parcheggiate in seconda fila. È accaduto ieri nel quartiere Esquilino di Roma, in via Carlo Alberto. Appena visti gli agenti recarsi vicino alla macchina per lasciare il foglietto con la contravvenzione sul parabrezza, tre uomini sono usciti da un negozio e li hanno aggrediti. I tre, commercianti cinesi, sono stati arrestati, mentre i vigili sono stati soccorsi e accompagnati al pronto soccorso più vicino. Non gravi le ferite riportate, ma uno di loro si è fratturato una falange. Dovrà rimanere a riposo per trenta giorni.

"Ancora un episodio di violenza ed aggressione ai nostri agenti. E' indispensabile tutelare i poliziotti locali al pari di tutti gli altri appartenenti alle forze dell'ordine. Tutele assicurative, previdenziali ed equipaggiamenti di difesa adeguati, per affrontare e garantire le problematiche di sicurezza urbana, non sono più procrastinabili. Bisogna intervenire a tutti i livelli con una legge di riforma nazionale per le Polizie Locali d' Italia, con l'applicazione della disattesa Legge Regionale 1/2005 e con il riconoscimento contrattuale da parte del Comune di Roma, delle diverse specificita' di questi dipendenti, rispetto al resto degli impiegati Comunali", commenta il coordinatore della UGL polizia locale Marco Milani.

Raggi: "Solidarietà agli agenti"

"Solidarietà ad agenti per l'aggressione subita ieri all'Esquilino mentre multavano le auto parcheggiate in doppia fila. Non si ferma battaglia per la legalità e contro gli incivili", è il testo del tweet pubblicato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.