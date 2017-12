Dalle parole si è passati subito ai fatti: violenta rissa nella notte all'interno e poi all'esterno di un locale in una delle zone della movida di Roma, nel quartiere di Testaccio. Nella notte, intorno alle 3 e mezza, una lite verbale è scoppiata tra una ventina di giovanissimi: da qui, ci è voluto poco per venire alle mani e per scatenare una violenta rissa, anche se non si conoscono ancora i motivi esatti da cui è scaturita la violenza.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale un ragazzo di 19 anni, medicato con ferite e contusioni al volto giudicate guaribili in 5 giorni. Sul luogo della rissa sono giunti anche i carabinieri, che sono riusciti a fermare e ad identificare 5 dei ragazzi coinvolti nella zuffa: hanno tutti un'età compresa tra i 18 e i 19 anni. I militari dell'Arma sono adesso al lavoro e stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale e della zona per cercare di identificare anche gli altri giovanissimi coinvolti nella rissa.