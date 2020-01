in foto: Immagine La Presse

Guida in stato di ebrezza e alcol venduto a minorenni a Roma, dove gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno svolto oltre tremila controlli nel weekend. Sotto la lente d'ingrandimento degli agenti strade e locali dal centro alla periferia della città, a Trastevere, Testaccio, Piazza Bologna, San Lorenzo e Ponte Milvio, oltre ai presidi nelle zone delle stazioni Termini e Ostiense. Accertamenti che hanno riguardato la verifica del rispetto delle norme anti-alcol e la sicurezza stradale.

Alcol venduto a minorenni

Ammontano a circa diecimila euro le sanzioni nei confronti di minimarket che vendevano bevande alcoliche illegalmente, scoperti durante i controlli svolti presso locali ed esercizi commerciali. Gli agenti hanno rilevato violazioni anche in diverse attività che non esponevano cartelli obbligatori o che avevano insegne luminose abusive o per musica che infastidiva i residenti. Ad essere colpiti dalla stretta dei vigili urbani non solo i commercianti ma anche oltre una decina di consumatori che trasgredivano il regolamento di polizia urbana sull'assunzione di bevande alcoliche. Inoltre il titolare di un locale di Trastevere, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria perché sorpreso dagli agenti a vendere alcolici a minorenni.

Multe per guida in stato di ebrezza

Sono più di duemila gli accertamenti di polizia stradale che hanno riscontrato oltre mille infrazioni al codice della strada: circa duecento i conducenti multati perché sorpresi alla guida ad una velocità superiore ai limiti consentiti e circa un centinaio le auto rimosse per soste irregolari o d’intralcio.