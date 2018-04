in foto: Foto vigili del fuoco

Motorino finisce sotto un autobus Atac della linea 990, una ragazza di 25 anni rimane incastrata sotto al mezzo pubblico. L'incidente è avvenuto in zona Santa Maria della Pietà a Montemario, Roma nord. Sul posto, per liberare la ragazza sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e il carro sollevamento. Con un cric idraulico e un kit di cuscini pneumatici da sollevamento, come mostra la foto diffusa dai pompieri, la ragazza è stata liberata e affidata al personale medico dell'ambulanza, che ha provveduto a trasportare la 25enne in codice giallo all'ospedale San Filippo di Roma. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Non risultano altri feriti tra i passeggeri dell'autobus. Gli autobus della linea 990 di Atac partono dalla stazione di Roma Monte Mario, passano per la Balduina e la Camilluccia e arrivano a piazza Cavour, quartiere Prati.