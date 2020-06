Brutto incidente stradale questa mattina a Paliano in via Prenestina nuova. Un motociclista è caduto violentemente della moto ed è finito dentro un fossato dopo aver preso in pieno un cane che stava camminando in strada. Per il cucciolo non c'è stato purtroppo nulla da fare, è rimasto sull'asfalto privo di vita, mentre l'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Colleferro per ricevere le cure necessarie. Il centauro, residente a Serrone, ha fatto un volo di diversi metri prima di finire nel fossato. Gli operatori del 118 lo hanno immobilizzato, stabilizzato e portato d'urgenza in ospedale.

L'incidente è avvenuto al bivio per il Ponte Massa. Non è chiaro se il cane fosse stato abbandonato, si fosse perso o se fosse un randagio. Il centauro con tutta probabilità non ha fatto in tempo a schivarlo quando ha attraversato la strada, ed è volato via dalla moto non appena ha impattato con il corpo del povero animale. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri della locale compagnia per regolamentare il flusso stradale e consentire che il mezzo incidentato fosse portato via in sicurezza.

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto nell'ultima settimana. Diverse persone sono morte, numerosi i feriti gravi. Da quando il lockdown è terminato, a Roma si è avuta un'impennata di sinistri che ha coinvolto soprattutto giovanissimi, molti dei quali hanno purtroppo perso la vita. Come Mattia Roperto, investito e ucciso a 14 anni, e Mattia Di Donno, 19enne che ha perso la sua vita sul suo scooter 50. Giovedì notte è invece morto Diego Celkupa, anche lui di 19 anni. Si è schiantato contro un muro a bordo della sua Smart.