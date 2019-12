I love Lego a Roma è la mostra dedicata alla riproduzione di mondi fantastici e del Foro di Augusto. L'esposizione per gli amanti degli storici mattoncini da costruzione sbarca nella Capitale allestita nello spazio Generali Valore Cultura a Palazzo Bonaparte, in piazza Venezia 5. Un regalo di Natale per Roma, dove sarà visitabile dal 24 dicembre al 19 aprile 2020. Sotto agli occhi degli ospiti visitatori decine di metri quadrati di scenari riprodotti con un'altissima attenzione ai particolari. Ambientazioni in scala ridotta che partono dal mondo reale, spaziando al fantastico fono a d arrivare a quello storico: dalla frenetica città alle avventure leggendarie dei pirati; dai paesaggi medievali agli splendori dell'Antica Roma. A lasciare scena fiato il visitatore sarà una riproduzione fedelissima del Foro di Augusto. Oltre alle suggestive ambientazionii personaggi Lego indosseranno le vesti di figure storiche carismatiche, protagonisti di racconti fantastici ed eroi: da Harry Potter a Dart Fener, adulti e bambini potranno divertirsi a scovarli all'interno delle loro ambientazioni, riconoscendone i caratteristici dettagli.

Lego diventano quadri

Oltre alle costruzioni in mostra a palazzo Bonaparte dieci tele spirate a grandi capolavori della storia dell'arte dell'artista romano Stefano Bolcato. Una reinterpretazione che unisce la sua passione per i Lego e la sua arte attraverso una tecnica pittorica ad olio e forme di assemblaggio.

Mostra I love Lego a Roma: orari, costi e biglietti

La mostra I love Lego è visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell'evento, dove da oggi fino al 22 dicembre è possibile ottenerli in promozione al costo di 12 euro anziché 14. L'offerta si propone anche come un'originale idea regalo per parenti o amici in occasione delle festività natalizie.