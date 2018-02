Un uomo di 35 anni, originario della provincia di Frosinone, è stato arrestato ieri con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico uffiicale e violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un cittadino, di mestiere portiere di una palazzina in via della Circonvallazione Casilina, ha chiamato il numero unico delle emergenze, raccontando di essere vittima dell'aggressione verbale da parte di un uomo.

Giunti sul luogo della segnalazione gli agenti non hanno però trovato nessuno, e hanno deciso di perlustrare la zona. Arrivati su via Prenestina hanno trovato un uomo che mostrava i genitali ai passanti masturbandosi. Hanno così tentato di avvicinarsi, ma l'uomo si è dato alla fuga. Raggiunto ha fatto resistenza all'arresto ingaggiando una colluttazione e gli agenti hanno dovuto faticare non poco per riuscire a bloccarlo. Poco dopo hanno appurato che la stessa persona era entrata nella palazzina di circonvallazione Casilina, molestando un'inquilina denudandosi, fino all'arrivo del portiere.