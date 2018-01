in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Mostacciano se"

Un nuovo crollo di un albero è caduto nel quartiere di Mostacciano a Roma, alla periferia Sud-Ovest della capitale. Erano circa le 18.00 di oggi – lunedì 8 gennaio – quando un grosso pino si è schiantato sulla strada in via Leonardo Umile all'incrocio con via Viavanti.

Da quanto si apprende l'arbusto si è schiantato su un'auto parcheggiata e anche un uomo è rimasto lievemente ferito: il pino è caduto proprio mentre stava uscendo dall'auto e solo per un caso non si sono avute conseguenze peggiori.

Lo scorso 27 dicembre un altro albero si è abbattuto sempre a Spinaceto, in viale Beata Vergine, danneggiando tre auto posteggiate in quell'occasione. Da mesi i residenti chiedono la verifica della sicurezza dell'alberatura.