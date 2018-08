Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni travolto da un'auto che non si è fermata allo stop. Il dramma è successo mercoledì 1 agosto nel Comune di Anguillara Sabazia, a pochi chilometri da Roma. Il giovane ha perso la vita mentre nel pomeriggio viaggiava a bordo del suo scooter. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e un'eliambulanza che ha tentato di soccorrerlo ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. I rilievi del caso sono stati svolti dalla polizia municipale che sta indagando su quanto accaduto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente per fare chiarezza sui fatti.

Anguillara in lutto

"Un altro giovane che ci lascia troppo presto. Quanto dolore" commentano alcuni cittadini alla notizia della morte del ragazzo. Nel Comune che si affaccia sul lago di Bracciano c'è massimo riserbo sull'accaduto ma Anguillara si stringe intorno alla famiglia della giovane vittima della strada. "Ogni giorno dopo pranzo, i miei figli escono e mi salutano: ‘ciao Ma! vado al lago oppure al molo, a giocare. Ci vediamo per cena' Poi…non tornano più – scrive una residente – nessuno può sapere che da li a poco tutto finisce per chi se ne va ma anche per chi resta". Tanti i messaggi di cordoglio: "Dolore e sgomento ma anche solidarietà per i genitori del ragazzo volato in cielo per una distrazione".