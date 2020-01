in foto: Stefano Scipioni

È morto Stefano Scipioni, voce nota delle radio sportive e delle emittenti televisive locali. Direttore di banca e poi giornalista, per tanti anni ha curato i collegamenti e le interviste dallo stadio Olimpico per Radio Radio. È stato proprio il direttore Ilario Di Giovambattista ad annunciare su Facebook la scomparsa dello storico collaboratore: "È con profondo dolore che vi annuncio la morte del nostro amico e collega Stefano Scipioni". Su Facebook lo ha ricordato anche Max Leggeri, con il quale ha collaborato per la trasmissione "Il Processo dei Tifosi": "Ciao Ste’…la “ nostra “ trasmissione con te e Giovanni , sarà sempre la nostra trasmissione unica ed inimitabile".

Residente a Frascati, il quotidiano locale Il Tuscolo lo descrive con queste parole: