È morto Rocco D'Alessadris, il famoso fondatore della Rocco Giocattoli, conosciuta e amata dai bambini di tutta Italia. L'uomo, che aveva 85 anni, è deceduto sabato scorso a Roma. Conosciuto in tutto Italia per aver fondato la celebre catena di distribuzione dei giocattoli, nominato Cavaliere del Lavoro per la sua dedizione alla professione, era un imprenditore stimato in tutto il paese. I funerali si terranno oggi alle 12 nella chiesa nuova del Divino Amore, alla presenza di amici, familiari e collaboratori. Cordoglio e profonda sofferenza per la sua scomparsa tra tutte le persone che lo stimavano e gli volevano bene: e oggi, alle esequie, sono molte le persone attese per portare i propri omaggi al giocattolaio che ha fatto divertire milioni di bambini.

Morto il fondatore di Rocco Giocattoli: l'inizio in un seminterrato di Tor Marancia

La storia del giocattolaio più famosa d'Italia sembra una di quelle uscite dalle favole. Con la differenza che è tutto vero. La sua attività Rocco D'Alessandris l'ha iniziata nel 1962 in un piccolo seminterrato di Tor Marancia, dove vendeva piccoli giochi ai bambini durante la settimana. Forse non immaginava che qualche tempo tempo dopo avrebbe capitanato un'azienda in grado di dare lavoro a centinaia di dipendenti sparsi in tredici negozi solo nella città di Roma, esclusi quelli del Lazio e gli altri presenti nel resto d'Italia. Insieme a lui, hanno lavorato i tre figli: nonostante Rocco Giocattoli sia poi col tempo diventata un'azienda leader nel settore della distribuzione dei giocattoli, conquistando anche quote importanti nel mercato europeo, è rimasta una società a conduzione familiare.