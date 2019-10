in foto: Roberto Bennati

Lutto nel Movimento per la Vita: il vicepresidente Roberto Bennati è morto all'età di 69 anni, colpito da un infarto. La sua scomparsa è avvenuta nella tarda serata di ieri, lunedì 14 ottobre. A dare la triste notizia MpV e FederVita Lazio, di cui era presidente, pubblicando un lungo post di cordoglio sui social network. Bennati era ingegnere, padre di quattro figli e nonno di tre nipoti. La sua figura era diventata da anni un punto di riferimento per i volontari dei Cav, dei MpV e per le case d'accoglienza in Italia. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 16 ottobre alle ore 15 presso il Santuario di Santa Maria della Quercia a Viterbo.

"Il Movimento per la Vita Italiano si stringe in preghiera attorno alla sua famiglia, alla moglie Maria con cui ha condiviso la vita e l'amore per la vita, ai figli Chiara, Andrea, Francesca, Simone e ai suoi nipoti Agnese, Pietro e Samuele, con la certezza che Roberto stia contemplando la Sorgente della Vita – si legge in una nota pubblicata dalla presidenza – Per quanti vorranno e su indicazione della famiglia, il Mpv ha aperto una sottoscrizione per Progetti Gemma in memoria dell’amico Roberto. Il ricordo del nostro amato Roberto diventerà sorrisi di bambini, diventerà accoglienza, quell’accoglienza alla Vita che Roberto ha testimoniato in tutta la sua esistenza. Roberto, noi preghiamo per te e la tua famiglia e tu continua a starci vicino, a incoraggiarci e a consigliarci come hai sempre fatto".

Cos'è il Movimento per la Vita

Il Movimento per la Vita è la federazione che riunisce centri e servizi di aiuto alla vita e case di accoglienza esistenti in Italia. La sua missione è quella di promuovere e difendere il diritto alla vita e la dignità dell'uomo, "dal concepimento nel grembo materno fino alla morte naturale". Tra le iniziative del Movimento per la Vita c'è il ‘Progetto Gemma', grazie al quale chiunque lo desideri può offrire un sostegno economico a mamme in gravidanza in difficoltà.