Aveva solo 51 anni Luca Raviele: ideatore del Museo del Rugby, appassionato di vela e di tutti gli sport in generale, si è spento in seguito a una lunga malattia. Raviele era originario di San Martino Valle Caudina ma viveva a Roma, dove lavorava nel settore delle telecomunicazioni. Il suo nome era diventato famoso grazie al contributo dato nella costruzione del Museo del Rugby, dove ha organizzato numerose iniziative partecipate dagli amanti di questo sport e raccogliendo cimeli per ampliare la collezione del museo. Nonostante la malattia, i suoi amici e la sua famiglia speravano si riprendesse e tornasse a far sorridere tutti con la sua simpatia e la sua vitalità: questo però non è purtroppo successo e Luca Raviele si è spento a soli 51 anni. Lascia una moglie e due figli piccoli, di otto e dieci anni. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di San Martino Vescovo.

Il ricordo di Luca Raviele nei grandi del Rugby italiano

A ricordare Luca, anche i grandi della nazionale di Rugby come Maurizio Bocconcelli: "Se ne è andato Luca e lo immaginiamo nel paradiso dei rugbisti a mostrare i suoi enormi libri fotografici oppure comprare in qualche mercatino scudetti, fotografie, portachiavi: in una parola tutto il vintage del rugby italiano di cui era un vero cultore con il suo Museo del Rugby Italiano. Un patrimonio che ora vorremmo non si disperdesse e chi meglio della Federazione Italiana Rugby può raccoglierne l'immenso bagaglio di cultura e tradizione. Ciao Luca, naviga sereno verso l'approdo che meriti". Anche il Comune di San Martino Valle Caudina ha voluto esprimere cordoglio per la sua prematura scomparsa: "Stamane la nostra comunità ha appreso la triste notizia della prematura dipartita di Luca Raviele, figlio del nostro illustre concittadino Gianni. Dopo una breve e terribile malattia è stato strappato all'affetto dei suoi cari. L’Amministrazione comunale e l’intera comunità sammartinese si stringono con affetto e partecipazione alla famiglia di Gianni Raviele, persona buona ed una delle menti più lucide della nostra comunità, amato e apprezzato per quanto ha fatto per la crescita culturale del nostro paese. Giunga all'amata moglie, ai figli e a tutta la famiglia il sentimento profondo del nostro sincero cordoglio".