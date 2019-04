Non ce l'ha fatta Leonardo Ceccarelli, il ragazzo di 24 anni di Frosinone colpito da un'emorragia celebrale mentre si stava allenando in palestra. È deceduto ieri, al policlinico di Tor Vergata, dopo giorni di coma irreversibile: i suoi genitori hanno sperato fino all'ultimo in un miracolo ma, purtroppo, non è successo. Il suo cuore ha smesso di battere il 4 aprile, dopo aver lottato per dieci giorni. Le condizioni del ragazzo erano apparse subito disperate: l'emorragia cerebrale che l'ha colpito, infatti, è stata molto intensa e già poche ore dopo il ricovero i medici avevano dichiarato il coma irreversibile. Mercoledì avrebbero dovuto staccare i macchinari che permettevano al giovane di respirare, ma i genitori si erano opposti: continuavano a sperare che il figlio potesse riaprire gli occhi e tornare alla vita.

Le ultime parole di Leonardo Ceccarelli all'amico

Leonardo Ceccarelli non aveva mai avuto nessun problema di salute: faceva sport, lavorava nella tabaccheria di famiglia e usciva con gli amici. E quando si è sentito male si trovava proprio in compagnia del suo migliore amico. Sembrava un pomeriggio come tanti e i due si stavano allenando in palestra. Poi a un certo punto Leonardo ha un malore, dice che gli gira la testa: "Non mi sento per niente bene", sussurra all'amico prima di accasciarsi al suolo. Immediatamente il personale della palestra e le persone intorno a lui hanno chiamato i soccorsi: inizialmente si era pensato a un calo di zuccheri dovuto allo sforzo intensivo dell'allenamento, ma quando i medici lo hanno visitato hanno visto che la situazione era molto più grave. Le condizioni di Leonardo Ceccarelli sono apparse disperate da subito: qualche ora dopo, è stato dichiarato il coma irreversibile. Adesso un medico legale dovrà effettuare l'autopsia sulla salma del giovane per capire se l'emorragia sia stata causata da un problema congenito o altri fattori.