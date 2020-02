in foto: Foto di repertorio

Il Comune di Pomezia ha diffuso su Facebook un avviso pubblico per la ricerca di testimoni che abbiano assistito all'incidente che è costato alla vita a Vincenzo Rosato, medico di base che esercitava la professione in uno studio medico in via Cicerone. Questo l'appello: "Chiunque, fosse in grado di fornire informazioni utili in merito al sinistro stradale avvenuto oggi alle ore 15.45 circa in Via del Mare, rotatoria con Via Pratica di Mare, nel quale è rimasto coinvolto un motoveicolo di colore grigio, marca SUZUKI Burgman, può rivolgersi presso il Comando di Polizia Locale di Pomezia, Piazza Indipendenza 26- 06/9100586".

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Pomezia

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Pomezia, all'incrocio tra la via del Mare e via Pratica di Mare. Si sono scontrati un camion e una motocicletta, ma la dinamica è ancora da accertare. Delle indagini e dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polizia locale di Pomezia. Sul posto è atterrata anche un'eliambulanza, ma per il medico non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto praticamente sul colpo e ogni tentativo di rianimarlo da parte degli operatori del 118 è stato vano. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso per alcune ore ed il traffico in tutta la zona è rimasto completamente paralizzato fino a tarda sera. La via del Mare, poi, è stata riaperta e la circolazione è tornata scorrevole.