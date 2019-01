in foto: Domenico Di Liscia

Domenico Di Liscia, camionista di Anzio, morì in un incidente lo scorso aprile Orbetello. Il suo mezzo si schiantò sul guardrail dell'Aurelia, si ribaltò e prese fuoco. Di Liscia morì carbonizzato.

Ieri un giovane imprenditore di Aprilia, titolare della ditta per cui lavorava il 40enne morto, è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale. Questo perché secondo gli inquirenti Di Liscia guidava un camion vecchio, non collaudato e soprattutto su cui era stato montato supplementare di carburante, risultato del tutto abusivo e una delle cause dell'incendio risultato fatale al camionista. L'imprenditore sarebbe colpevole, secondo i pm, di "negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione delle disposizioni normative in rubrica, ha messo a disposizione per l'espletamento dell'attività lavorativa del dipendente Domenico Di Liscia un autoarticolato, immatricolato nel 1997, non idoneo ai fini della sicurezza del lavoratore". Secondo gli inquirenti della procura di Grosseto l'indagato avrebbe "omesso di sottoporre il veicolo a motore e il rimorchio a visita e prova (ovvero al collaudo) presso i competenti uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile", Inoltre non avrebbe "provveduto ad aggiornare la carta di circolazione del veicolo a fronte dell'installazione di un serbatoio supplementare di 600 litri collocato sulla destra del trattore".