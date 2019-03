Dramma ad Aprilia dove i carabinieri hanno trovato un cadavere all'interno di un'abitazione in via Marsica, traversa di via Toscanini. Il corpo senza vita che giaceva in casa è stato scoperto dopo almeno due settimane dalla morte dell'uomo. Secondo le informazioni apprese la vittima sarebbe un 42enne, perito informatico originario di Priverno, Comune in provincia di Latina. Dalle prime ricostruzioni degli uomini dell'Arma che hanno svolto i rilievi, l'uomo si sarebbe suicidato, sparandosi contro un colpo di pistola che lo avrebbe centrato alla testa, una ferita mortale che lo ha ucciso senza lasciargli scampo. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa che non lo vedevano da giorni né entrare né uscire dalla sua abitazione. Non avendo più sue notizie e sapendo che l'uomo viveva da solo, si sono insospettiti e hanno dato l'allarme. I carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio facendo irruzione nella casa ma purtroppo non c'era più niente da fare per salvarlo. Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. Non è chiaro il motivo per il quale l'uomo si sia suicidato, secondo alcune informazioni apprese pare che fosse stato licenziato.

Uomo si spara in un parco pubblico di Aprilia

Un uomo si è sparato alla testa, suicidandosi, all'interno di un parco pubblico di Aprilia. L'episodio risale a circa un anno fa, quando nel mese di gennaio, un pensionato di 72 anni si è tolto la vita all'interno del giardino comunale ‘Bau Park'. La tragedia è avvenuta intorno alle 11, davanti agli occhi spaventati dei presenti. Poco dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul luogo del dramma sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno transennato l'area e hanno effettuato tutti i rilievi del caso.