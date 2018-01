Un vero e proprio dramma quello occorso questa mattina ad Aprilia, nella provincia di Latina: un pensionato di 72 anni si è tolto la vita all'interno del giardino comunale "Bau Park" sparandosi un colpo di pistola alla testa. La tragedia è avvenuta intorno alle 11: poco dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo per l'uomo non c'era niente da fare. Sul luogo del dramma sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno transennato l'area e hanno effettuato tutti i rilievi del caso e adesso indagano sulle cause che hanno portato l'uomo a compiere l'estremo gesto.

Stando a quanto si apprende, l'arma utilizzata dal pensionato per suicidarsi era regolarmente detenuta. Anche se apparentemente si sarebbe trattato di suicidio, i militari dell'Arma non escludono l'implicazioni di altre persone nella morte del 72enne, che lascia una compagna. Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Santa Maria Goretti, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria: non è escluso che, nelle prossime ore, sul cadavere possa essere disposta l'autopsia.