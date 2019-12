in foto: Carlo Ghisalberti – Foto Camera.it

Due giorni prima di compiere novant'anni è morto il professor Carlo Ghisalberti, studioso di storia contemporanea e di storia costituzionale italiana. È morto ieri a Roma, dov'era nato il 18 dicembre 1929. I funerali, riferisce l'agenzia AdnKronos, si svolgeranno martedì 17 dicembre nella chiesa di Santa Emerenziana a Roma. Ghisalberti era professore emerito di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma dal 2005. Il docente era laureato in giurisprudenza con una tesi in storia del diritto italiano e fu per otto anni funzionario della Camera dei Deputati e fu segretario della Commissione Giustizia. Insegnò a Messina e poi Trieste, dove insegnò storia del diritto italiano. A La Sapienza, dove arrivò nel 1971, fu titolare della cattedra di storia moderna alla facoltà di Scienze Politiche e poi di quella di storia contemporanea alla facoltà di Lettere.

Tra le sue opere più recenti, pubblicate dall'editore Laterza, ci sono ‘La codificazione del diritto in Italia', ‘Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna', ‘Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento', ‘Storia costituzionale d'Italia. 1848-1994', ‘Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento'. Nel 2003 fu pubblicata una miscellanea di studi in onore del professore: "Questa raccolta di studi che amici e allievi offrono a Carlo Ghisalberti non vuole semplicemente rappresentare l'abituale ‘omaggio' proprio della tradizione accademica ma esprimere in maniera profonda l'ammirazione e l'affetto di quanti in tanti anni, prima all'Università di Trieste poi all'Università di Roma «La Sapienza», gli sono stati vicino e ne hanno potuto apprezzare le capacità di studioso, l'insegnamento, l'amicizia e la grande umanità che lo contraddistinguono. Si tratta di scritti diversi. Alcuni di essi privilegiano i temi a lui più familiari, sui quali si è svolto nel tempo il suo métier d'historien, altri, invece, sono contributi che si riallacciano alla varietà di interessi e di stimoli intellettuali che lo animano".