in foto: Gaetano Rebecchini (UCID Gruppo Regionale Lazio)

Gaetano Rebecchini è morto all'età di novantacinque anni. Nato nel 1924 nella Città Eterna, ingegnere e politico, fu fra i fondatori di Alleanza Nazionale, cattolico e consigliere di Stato della Città del Vaticano. Suo padre Salvatore fu sindaco democristiano di Roma per quasi un decennio, dal 1947 al 1956. Gaetano, tra le altre cose che fece nella sua vita, nel 1976 fondò Tele Roma Europa e Super3. "Ci sentiamo eredi e siamo cultori della civiltà romana e di quella cristiana che ha il suo fondamento nel messaggio portato da Pietro a Roma e diffuso in Occidente e nel mondo intero" è una sua celebre frase che rappresenta e ricorda il suo essere.

I messaggi d'addio a Gaetano Rebecchini

Appresa la triste notizia della sua scomparsa, il mondo della politica ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia di Rebecchini, ricordandolo con affetto e stima. Tra gli altri, il messaggio di Maurizio Gasparri: "A Gaetano Rebecchini la destra politica deve imperitura riconoscenza. All'inizio degli anni Novanta è stato protagonista del processo di crescita e maturazione della destra italiana, contribuendo in modo determinante al suo accreditamento nella realtà istituzionale, imprenditoriale e religiosa" si legge in una nota diramata dal senatore di Forza Italia, che lo ricorda come una persona "generosa, disinteressata, dal grande spessore umano, che non volle mai né candidarsi alle elezioni né assumere ruoli di governo, che avrebbe ben meritato per le sue indiscutibili qualità".