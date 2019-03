in foto: Enzo Di Benedetto

Enzo Di Benedetto, ‘Enzetto' del film cult ‘Amore tossico' di Claudio Caligari, è morto qualche giorno fa. Memorabile la scena di apertura del film, con Ciopper ed Enzetto che discutono di come risparmiare qualche soldo per riuscire a comprare qualche dose. Ciopper però decide di prendersi un gelato e fa arrabbiare Enzo. "Ma in finale tu quanto c'hai?". "C'ho i due scudi de prima, anzi meno. Me so preso un gelato". "Ma come? Dovemo svortà e te piji er gelato?", lo scambio di battute tra i due protagonisti del film. Enzo Di Benedetto è morto lo scorso 21 febbraio per un'influenza che si è trasformata in una broncopolmonite. Aveva 63 anni. "Enzo ha dimenticato tutto e dopo Amore Tossico non ha voluto fare più niente. Dopo quel film non si è proprio più visto. E’ originario di Ostia ma ora vive in Sardegna da diversi anni, dove una volta andò in vacanza e conobbe una ragazza della quale si è innamorato. Si è sposato ed ha un figlio", disse di lui Pamela Schettino, che interpretò nel film il personaggio del trans ‘Er donna". Enzo, come tutti i protagonisti di Amore tossico, non era un attore e nel film il suo personaggio ha infatti il suo nome reale. Partito dalla Fgci del Partito Comunista e passato per Lotta Continua, Enzo Di Benedetto, anche lui come molti protagonisti di quella pellicola, conobbe da vicino e in prima persona il mondo della droga nelle periferie romane.

Il regista Claudio Caligari, da Amore tossico a Non essere cattivo

Il regista di quel film cult che seppe raccontare il mondo dell'eroina negli anni '80 nelle borgate romane era Claudio Caligari. Nel 2015 morì a 67 anni dopo una lunga malattia. L'ultimo film da lui girato, nello stesso anno della sua morte, è stato "Non essere cattivo", con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Ai Nastri d'Argento del 2016 ricevette quattro premi tra cui quello per il miglior film dell'anno. Amore tossico, invece, ricevette un premio speciale al Festival di Venezia nel 1983. Anche Ciopper, Roberto Stani, morì nel 2011.