Il Comune di Roma vorrebbe dedicare una sala dell'Auditorium al maestro Ennio Morricone, deceduto all'età di 91 anni al Campus Biomedico di Roma. Lo hanno reso noto il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo e la Presidente della commissione cultura Eleonora Guadagno. "Se la famiglia acconsentisse – hanno dichiarato in una nota congiunta – ci piacerebbe dedicare alla memoria di Morricone una sala all'interno dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Questa la prima di una serie di iniziative alle quali abbiamo iniziato immediatamente a lavorare per commemorare il genio che ci ha lasciato oggi".

"Con genio e una creatività fuori dall'ordinario, Morricone ha commosso, fatto gioire e sognare, ha accompagnato, definito timori, paure, allegria e ogni sfumatura dei sentimenti regalando una straordinaria qualità alle storie che la sua musica ha contribuito a scrivere e raccontare sullo schermo. Diceva: ‘Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata'. Costanza cui non è mai venuto meno anche nel rapporto con Roma che ha sempre onorato della sua presenza e del suo affetto.Con registi di culto – come Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Quentin Tarantino e Brian De Palma per citarne alcuni – ha costruito la storia del cinema. La sua musica fa parte della nostra vita, dei nostri ricordi, delle emozioni che abbiamo condiviso, amata da ogni generazione".

Il maestro Ennio Morricone si è spento all'alba del 6 giugno ‘con il conforto della fede', come dichiarato dal suo amico e legale Giorgio Assumma. I funerali si terranno in forma strettamente privata: "non voglio disturbare", ha scritto in una notta letta questa mattina dal suo avvocato e scritta dal maestro in persona prima di morire. Autore di alcune delle più belle musiche della storia del cinema, Morricone è stato una leggenda di Hollywood: indimenticabili le colonne sonore di ‘Per un pugno di dollari', ‘Il buono, il brutto e il cattivo', ‘Giù la testa‘, ‘Nuovo Cinema Paradiso' e ‘The Hateful Eight', che gli ha fatto vincere l'Oscar nel 2016. Ma che fosse un gigante, era già noto a tutti.