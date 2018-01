Addio a Daniele Porcu, re dei fantini italiani, morto ieri all'ospedale San Raffaele di Milano a 34 anni dopo aver strenuamente lottato contro un mare incurabile. I funerali dello sportivo, amatissimo nella comunità ippica, avranno luogo lunedì 8 alle ore 9.30 nella parrocchia SS. Giacomo e Filippo (Via S. Martino 2) a Cornaredo, cittadina lombarda in cui si era stabilito con la moglie Selene.

Porcu da tempo aveva casa in Germania, dove si era stabilito dal 2009 per la sua attività professionale. "Purtroppo – si legge in una nota – dopo un mese di cure poi risultate vane, Daniele ci ha lasciato. Tanto il dolore da parte del mondo ippico e, in special modo dei colleghi e di chi, in questi anni, gli è stato vicino. Ciao Daniele". Ieri per ricordarlo minuto di silenzio durante il convegno di oggi all'Ippodromo SNAI La Maura.