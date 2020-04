in foto: Claudio Cerasi e la sindaca di Roma, Virginia Raggi

È morto all'età di 87 anni l'imprenditore, collezionista e mecenate Claudio Cerasi. Fu l'ideatore del museo di Palazzo Merulana a Roma, che racchiude la collezione d'arte della famiglia. La Fondazione Palazzo Merulana ha comunicato ieri su Facebook: "In un momento così difficile della nostra storia, ci risulta ancora più doloroso lasciare la persona alla quale si deve la nostra avventura, un'anima moderna, gentile, generosa e determinata".

Palazzo Merulana ospita la collezione Cerasi, composta da opere della scuola romana e del Novecento italiano (più di 90 opere distribuite su quattro piani e una superficie di 1800 metri quadrati). Nello specifico ci sono capolavori di Giacomo Balla, Mario Sironi, Giorgio De Chirico, Antonio Donghi, Mario Mafai, Antonietta Raphaël e Giuseppe Capogrossi. Palazzo Merualana ospitava gli uffici dell'ex ufficio igiene. Così Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture, che ha collaborato con Cerasi per la rinascita di palazzo Merulana, ricorda: "Era una fresca mattina d'inverno il momento in cui venni contattata per la prima volta da CLAUDIO al telefono. Una voce gentile e sicura mi chiese un appuntamento per raccontarmi di un nuovo progetto culturale, frutto di quella che sembrava una storia antica, di un mecenatismo ormai tristemente lontano dai nostri tempi. Grazie alla capacità visionaria e alla generosità di CLAUDIO CERASI, l'ex ufficio igiene di via Merulana 121 è rinato come spazio culturale consegnato alla città con un dono ancora più grande: la possibilità di ammirare al proprio interno la bellissima collezione d'arte della famiglia CERASI, improntata sugli artisti della Scuola Romana e del primo Novecento, che per anni insieme a sua moglie aveva costruito, amato e custodito gelosamente".