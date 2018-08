E' morto a 85 anni Carlo Conticelli, lo storico libraio della Feltrinelli. A dare il triste annuncio della scomparsa, avvenuta ieri 22 agosto a Roma, gli editori Inge e Carlo Feltrinelli, definendolo "formidabile libraio e appassionato animatore culturale". I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio nella basilica di San Lorenzo fuori le mura. Tantissimi i messaggi d'affetto e cordoglio alla famiglia. Il mondo della carta stampata e dell'editoria è in lutto per la perdita di un grande uomo, di cultura, appassionato e preziosissimo consigliere di letture. Nel 1962 fu contattato dall'editore Giangiacomo Feltrinelli per contribuire alla nascita e realizzazione di quel nuovo moderno progetto "aperto" che cambiò il volto degli spazi librari in Italia e gli fu affidata la libreria di via del Babuino a Roma. Negli anni del bianco e nero gestiva un luogo in cui tutto il giorno c'era un via vai di persone che sfogliavano libri, liberi di girare all'interno del negozio e curiosare tra le copertine, di sfogliare i testi e sceglierli, sotto la sua supervisione. La sua libreria divenne presto il posto privilegiato di incontro dei più noti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica tra cui Federico Fellini, Mario Monicelli, Ettore Scola, Luigi Magni, Giovanni Spadolini, Giorgio Napolitano, Pier Paolo Pasolini.

Carlo è nato a Firenze e nel 1949 entra come fattorino presso la libreria Le Monnier. In breve tempo si rivelò un libraio colto: quasi quotidianamente si recava alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per aggiornarsi sui titoli appena usciti, così da poterli proporre e consigliare ai clienti del negozio. Come "libraio storico" della Feltrinelli Conticelli è stato insignito del Premio "Città di Fiuggi".