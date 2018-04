in foto: Bruno Bellassai

Una morte improvvisa che ha lasciato sconcertata la comunità di Sabaudia, quella dell'avvocato Bruno Bellassai, 58 anni, già presidente del Consiglio comunale della cittadina in provincia di Latina negli anni dal 2002 al 2006 e assessore alle Politiche Economiche dal 2009 al 2012. Bellassai è morto a casa, a Latina, per un malore improvviso, probabilmente un infarto. L'uomo è figlio di Salvatore Bellassai, ex sindaco di Sabaudia. Lascia moglie e un figlio.