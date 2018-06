in foto: Il podologo Fabio Lodisposto – foto Facebook

Il podologo Fabio Lodispoto è morto annegato nelle acque di Casalabate, nel Salento in Puglia, tra Lecce e Brindisi. Aveva 55 anni. Sub esperto, era partito nel pomeriggio dal porticciolo turistico di Marina di Brindisi e aveva mandato un saluto alla moglie e alla figlia dicendo che sarebbe tornato prima che facesse buio. Qualcosa è andato storto e il medico è, appassionato di pesca in apnea, ha perso la vita. Il pm della procura di Lecce, riporta il quotidiano locale Brindisi Report, ha disposto l'autopsia sul cadavere per accertare le cause della morte.

Aveva uno studio a Roma ai Parioli

A dare l'allarme è stato l'amico, che era partito con lui sul gommone. L'uomo non l'ha visto risalire sull'imbarcazione al termine dell'uscita in mare, si è preoccupato, si è tuffato nuovamente ma non è riuscito a trovarlo. Il corpo senza vita del medico è stato recuperato nelle acque di zona Canuta. Professore a contratto all’Università la Sapienza di Roma per la cattedra di Malattie dell’Apparato Locomotore, Lodisposto aveva uno studio a Brindisi, ma anche a Roma, quartiere Parioli.

Sportivo appassionato, su Facebook lo ricordano un'associazione di Atletica Leggera e l'associazione italiana Taekwondo.