È morto ieri, all'età di 78 anni, Alfiero Alfieri, attore romano allievo di Aldo Fabrizi noto per la sua interpretazione del sacerdote nei film di Carlo Verdone, ‘Viaggi di nozze' e ‘Grande, grosso e Verdone'. Alfieri ha vinto nel 2010 il premio ‘Sette Colli': era infatti un attore molto conosciuto a Roma, dove note erano le sue personali interpretazioni di grandi commedie come ‘Il Marchese del Grillo' e ‘Il Malato Immaginario'. Ma Alfieri, oltre che per la recitazione, era conosciuto anche per un'altra grande passione: quella della Lazio, di cui era tifoso sfegatato e di cui non si perdeva mai una partita. Alfiero Alfieri è deceduto il 28 agosto al policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato: era sposato e aveva tre figli, Eleonora, Monica e Andrea.

Classe 1942, Alfiero Alfieri era un artista nato. Sin dall'età di quindici anni si divertiva a fare lo showman e l'imitatore in diverse compagnie teatrali. È stato attore di cabaret tra i militari negli Stati Uniti, in Alabama, rimanendo lì alcuni anni e tentando una carriera negli Usa. Poi, negli anni '70, è tornato in Italia e ha iniziato a lavorare a teatro, sua passione più grande oltre quella del cinema. Dopo aver fondato una compagnia con Enzo Liberti, ha iniziato a recitare in diversi teatri, facendosi conoscere e apprezzare per le sue interpretazioni di alcune tra le più grandi pièce mai realizzate.