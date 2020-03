Si è spento all'età di 89 anni il principe romano Raimondo Orsini d'Aragona. Nato il 18 novembre 1931, è stato uno dei rinomati protagonisti della Dolce Vita della capitale: chi avrebbe mai pensato, infatti, che lui, erede blasonato di uno dei casati più importanti della storia italiana, si innamorasse dell'ex imperatrice di Persia Soraya? Era l'epoca in cui le donne venivano ripudiate nel caso non rimanessero incinte (anche se era il marito a essere sterile, cosa che all'epoca non veniva nemmeno presa in considerazione), e quindi Soraya era venuta a Roma, a tentare una carriera di attrice che però non è mai completamente decollata. Sono stati in tanti i giornalisti che hanno provato a intervistare il principe Raimondo Orsini su quella storia d'amore poi naufragata, probabilmente a causa dei continui riflettori puntati su di loro. Ma lui, nonostante i vari tentativi, non ha mai detto una parola su quella relazione. Nemmeno in età avanzata, quando quella storia era solo un dolce ricordo.

Il principe Raimondo Orsini si è spento nella sua casa di via Emilia, a pochi passi da via Veneto. Tra i suoi antenati ci sono ben due Papi, Niccolò III e Benedetto XIII, oltre a personaggi noti del mondo politico ed ecclesiastico. Dato il forte legame col papato, la famiglia Orsini ottenne il titolo di ‘principe assistente al soglio pontificio', poi rimosso dal Papa Pio XII per la storia d'amore extraconiugale tra Filippo Napoleone Orsini e l'attrice americana Belinda Lee. Una relazione impensabile all'epoca, e per questo il titolo venne ritirato. Eppure l'attenzione non calò mai nei confronti della famiglia: soprattutto negli anni della Dolce Vita, quando il principe Raimondo Orsini era il protagonista delle prime pagine dei rotocalchi. I funerali dell'uomo non si potranno purtroppo tenere a causa della pandemia da coronavirus. La bara è stata tumulata nella cappella di famiglia, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano.